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Itália denuncia que Rússia expulsou adido militar em Moscou 'sem motivos'

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AFP
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Repórter
20/07/2026 12:53

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A Itália denunciou, nesta segunda-feira (20), que a Rússia expulsou "sem motivos" um adido militar e um de seus assistentes, um ato que qualificou de "represália" após a saída de dois diplomatas russos de Roma.

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O ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, criticou no X um "ato flagrante de represália" depois que seu país decretou a expulsão de dois adidos militares russos acusados de espionagem.

A Rússia ainda não reagiu oficialmente ao assunto.

Tajani afirmou em 9 de julho que decidiu expulsar os dois adidos militares da embaixada russa, os quais acusou de fazer parte dos serviços de inteligência, denunciando um ato de "ingerência grave e inaceitável". 

Este anúncio ocorreu dias depois de a imprensa reportar a detenção de dois ex-agentes dos serviços de inteligência italianos, acusados de entregar a Moscou informação sensível, especialmente sobre a ajuda militar para a Ucrânia.

A chancelaria russa prometeu, então, dar uma "resposta adequada", segundo um comunicado difundido pela agência de notícias RIA Novosti.

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cmk-rba/jra/pcl/an/mab/mvv/aa

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