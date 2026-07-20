Narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada é condenado à prisão perpétua em Nova York

O narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada foi condenado à prisão perpétua nesta segunda-feira (20) por um tribunal de Nova York por ser um dos líderes do Cartel de Sinaloa.

Preso nos Estados Unidos há dois anos, Zambada se declarou culpado de diversos crimes relacionados à sua liderança no cartel em agosto de 2025.

Seu ex-sócio, Joaquín "El Chapo" Guzmán, já cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos.

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