Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada é condenado à prisão perpétua em Nova York

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/07/2026 12:41

compartilhe

SIGA

O narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada foi condenado à prisão perpétua nesta segunda-feira (20) por um tribunal de Nova York por ser um dos líderes do Cartel de Sinaloa. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Preso nos Estados Unidos há dois anos, Zambada se declarou culpado de diversos crimes relacionados à sua liderança no cartel em agosto de 2025. 

Seu ex-sócio, Joaquín "El Chapo" Guzmán, já cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bjt-rh/vla/nn/mr/aa

Tópicos relacionados:

crime eua mexico narcotrafico tribunal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay