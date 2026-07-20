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Internacional

Exército libanês começa a assumir controle de 'zonas-piloto' no sul do Líbano

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/07/2026 11:08

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Um acordo para garantir a retirada de Israel do sul do Líbano e o desarmamento do Hezbollah teve seu primeiro teste em campo nesta segunda-feira (20), quando o Exército libanês começou a assumir a segurança de três vilarejos, informou Washington.

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Os Estados Unidos afirmaram que as operações começaram nas chamadas "zonas-piloto" de Froun, Srifa e Zawtar al-Gharbiya, "em conformidade com o Marco Tripartite e sob os auspícios do Grupo de Coordenação Militar para o Líbano".

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ft/bgs/mr/nn/lm/aa

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel libano

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