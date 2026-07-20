Temporal deixa quase 100 mil isolados e milhares afetados no Chile

Uma tempestade com chuvas intensas que atingiu o Chile bloqueou estradas e deixou quase 100 mil pessoas isoladas, além de cerca de 2.200 afetadas, principalmente no norte do país, informou o governo.

A tempestade, que começou na quarta-feira passada, atinge com particular intensidade as regiões de Coquimbo e Atacama, onde chuvas extremas são incomuns.

Devido ao transbordamento de rios, estradas que ligam diversas aldeias foram bloqueadas, e as comunidades ficaram isoladas umas das outras.

"O que normalmente cai em um mês, caiu (ontem) em uma hora, o que nos leva a classificar este evento como chuva anormal e extrema", declarou Máximo Pavez, vice-ministro do Interior, à imprensa nesta segunda-feira.

A situação de emergência já resultou em cinco mortes, quatro desaparecidos e mais de 1.100 casas destruídas ou gravemente danificadas.

Na região de Coquimbo, cerca de 460 km ao norte de Santiago, enchentes, deslizamentos de terra e cortes de energia elétrica causaram interrupções no abastecimento de água potável.

"A situação superou todas as expectativas. Nossa infraestrutura foi danificada e tivemos que retirar nossa equipe de algumas instalações", disse Andrés Nazer, gerente regional da empresa Aguas del Valle.

O governador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, declarou à Rádio Duna que "é necessário declarar zona de catástrofe" na região.

Devido às fortes ondas e rajadas de vento superiores a 100 km/h, dezenas de portos em todo o país restringiram algumas de suas operações como medida de precaução na semana passada.

Segundo Arnaldo Zúñiga, da Direção Meteorológica do Chile, o país não enfrentava uma tempestade tão extensa e com tanta chuva há duas décadas.

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