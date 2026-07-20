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Aston Villa anuncia contratação do brasileiro João Gomes

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Repórter
20/07/2026 10:46

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O Aston Villa anunciou, nesta segunda-feira (20), a contratação do meio-campista João Gomes, vindo do Wolverhampton.

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A negociação, estimada pela imprensa inglesa em 51 milhões de dólares (261 milhões de reais), responde à saída do meia Morgan Rogers para o Chelsea.

João Gomes, de 25 anos, também estava no radar do Atlético de Madrid. 

Com o rebaixado Wolverhampton, o brasileiro disputou 130 partidas desde que foi transferido do Flamengo em 2023. 

Sua chegada ao Villa Park integra um agitado mercado de transferências da equipe de Birmingham, atual campeã da Liga Europa. 

Além da venda de Rogers ao Chelsea, o Aston Villa também negociou Youri Tielemans com o Manchester United e anunciou na sexta-feira a contratação do meio-campista suíço Johan Manzambi, vindo do Freiburg.

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smg/dam/pb/yr/aa

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