Naufrágio deixa dezenas de desaparecidos na Nigéria

Dezenas de pessoas estão desaparecidas e provavelmente mortas após uma embarcação virar no estado de Jigawa, no noroeste da Nigéria, informaram a polícia e os serviços de resgate nesta segunda-feira (20).

Acidentes como esse são frequentes na Nigéria e causam inúmeras vítimas todos os anos. Eles geralmente ocorrem devido à sobrecarga, excesso de velocidade, manutenção inadequada ou descumprimento das normas de navegação.

"Até 40 pessoas se afogaram quando a embarcação em que estavam atravessava o rio, incluindo mulheres e crianças", disse o porta-voz da polícia, Shi'isu Adam, à AFP nesta segunda-feira, referindo-se ao acidente ocorrido no dia anterior.

Um corpo foi encontrado no domingo, enquanto outros cinco foram recuperados na manhã desta segunda-feira, acrescentou.

A agência nacional de gestão de desastres Nema divulgou um número menor de vítimas, relatando cinco mortos, 20 desaparecidos e 15 passageiros resgatados.

"As operações de busca e resgate ainda estão em andamento", disse à AFP Nura Abdullahi, porta-voz da Nema em Jigawa.

Assim como em outras partes do país, este estado pode ser particularmente vulnerável a enchentes durante a estação chuvosa, que normalmente vai de maio a novembro.

Na Nigéria e em outras partes da África, as mudanças climáticas agravam as variações das monções.

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