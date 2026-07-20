Seleção espanhola aterrissa no aeroporto Madrid-Barajas

A seleção espanhola aterrissou nesta segunda-feira (20) às 14h30, horário local (09h30 em Brasília), no aeroporto Madrid-Barajas, onde torcedores eufóricos a aguardavam desde a madrugada, após ter derrotado a Argentina na final da Copa do Mundo nos Estados Unidos.

Com o troféu dourado a bordo, o avião da 'Roja' pousou sob um céu azul radiante e, em seguida, percorreu a pista com uma grande bandeira da Espanha na parte dianteira, segundo um jornalista da AFP.

Após serem recebidos pelo rei Felipe VI no Palácio da Zarzuela e pelo presidente do governo, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa, os campeões do mundo iniciarão um desfile pelas ruas de Madri a bordo de um ônibus de dois andares.

Eles percorrerão grandes avenidas da capital espanhola até chegar à Praça de Cibeles, sede da prefeitura de Madri, por volta das 19h00 locais.

A famosa praça receberá uma cerimônia em um palco montado especialmente para a ocasião para homenagear os jogadores, entre eles a estrela Lamine Yamal e o autor do gol da final, Ferran Torres, e o treinador Luis de la Fuente.

Espera-se cerca de um milhão de pessoas na celebração, estimou o delegado do governo em Madri, Francisco Martín, que detalhou que mais de 2.000 policiais e 400 agentes da Guarda Civil serão responsáveis pela segurança.

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