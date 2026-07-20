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Hamas anuncia eleição de Khalil al-Hayya como novo líder do movimento palestino

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AFP
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Repórter
20/07/2026 09:14

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O movimento islamista palestino Hamas anunciou, nesta segunda-feira (20), a eleição de Khalil al-Hayya, seu principal negociador nas conversas indiretas de cessar-fogo com Israel, como o novo chefe de seu gabinete político. 

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"O Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) anuncia a eleição de nosso irmão mujahidin Khalil al-Hayya como chefe do gabinete político do movimento, substituindo o líder mártir Yahya al-Sinwar", declarou o Hamas em comunicado. 

Sinwar, acusado por Israel de ser um dos principais arquitetos dos ataques de 7 de outubro de 2023, foi morto por forças israelenses em Gaza um ano depois. 

Desde sua morte, o Hamas tem sido liderado por um conselho chefiado pelo veterano Mohamed Darwish. 

Nascido em 1960, al-Hayya sobreviveu a uma tentativa de assassinato israelense em Doha no ano passado; um de seus filhos morreu no ataque.

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az/crb/tq/erl/pb/aa

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