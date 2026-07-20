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Incêndio ao norte de Madri deixa 26.000 hectares queimados e 1.200 deslocados

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/07/2026 09:14

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Um incêndio florestal fora de controle, cerca de 100 quilômetros ao norte de Madri, devastou 26 mil hectares e forçou o deslocamento preventivo de mais de 1.200 pessoas, informaram os bombeiros nesta segunda-feira (20). 

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O incêndio de La Mierla, que começou na última quinta-feira, "é, sem dúvida, o maior incêndio que Castilla-La Mancha já viu em termos de área queimada. Vamos perder mais de 26 mil hectares e não conseguimos contê-lo", disse o presidente da região central da Espanha, Emiliano García-Page, a jornalistas. 

O incêndio, que centenas de bombeiros, dezenas de caminhões e várias aeronaves combatiam nesta segunda-feira, causa preocupação às autoridades na véspera de uma nova onda de calor que atingirá a Espanha e que deverá elevar as temperaturas. 

Uma jornalista da AFP testemunhou, em um avião que sobrevoava o incêndio na noite de domingo, as grandes e intensas chamas vermelhas subindo do solo.

"O esforço que estamos empreendendo é realmente titânico", reconheceu García-Page, que enfatizou que "uma vez que as vidas humanas estejam seguras, a prioridade absoluta é, obviamente, proteger as áreas urbanas". 

O incêndio levou à evacuação de "mais de 1.200 pessoas de 28 municípios", informou o serviço de combate a incêndios florestais de Castilla-La Mancha na rede X.

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du/pb/aa

Tópicos relacionados:

espanha incendio meteorologia

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