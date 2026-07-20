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Irã parabeniza Espanha por vitória na Copa do Mundo

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AFP
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Repórter
20/07/2026 09:02

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As autoridades iranianas celebraram a vitória da Espanha na final da Copa do Mundo nesta segunda-feira (20) e afirmaram que o triunfo trouxe alegria a pessoas de todo o mundo que se opõem a Israel e aos Estados Unidos. 

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Nas redes sociais, os jogadores espanhóis receberam apoio de internautas de diversos países graças à condenação, pelo governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez, da ofensiva israelense em Gaza e às críticas à guerra no Irã. 

Em contrapartida, líderes e torcedores israelenses se posicionaram ao lado da Argentina, cujo presidente, Javier Milei, é um defensor ferrenho de Israel. 

"A defesa do povo palestino pelos jogadores e o apoio da Espanha ao Irã (...) demonstraram que a liberdade e a firmeza são características desta nação inteligente e respeitosa", declarou o presidente do Parlamento e principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, citado pela agência de notícias oficial Irna. 

A vitória "não apenas alegrou os corações do povo espanhol, mas também os de inúmeras nações livres, independentes e amantes da justiça em todo o mundo", acrescentou. 

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmou que "a atitude da seleção espanhola e, de forma mais geral, a posição da Espanha nos últimos meses em sua oposição à agressão, ao genocídio e à opressão têm sido valiosas".

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pdm/ser/lob/tq/mab/erl/aa

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