Palestinos acusam forças israelenses de matar duas pessoas durante ataque de colonos

O Ministério da Saúde palestino afirmou, nesta segunda-feira (20), que as forças israelenses mataram a tiros dois palestinos quando um grupo de colonos israelenses atacou uma localidade na Cisjordânia ocupada.

Segundo o Exército israelense, suas tropas abriram fogo depois que palestinos atiraram pedras contra elas.

O ministério, sediado em Ramallah, identificou as vítimas como Odeh Abdul Rahim Odeh Farakhna, de 53 anos, e Ahmad Adel Rashid Abu Mkhou, de 26 anos.

"Eles foram mortos a tiros pelas forças de ocupação (israelenses) na localidade de Deir Jarir", declarou o ministério.

Em um comunicado, o Crescente Vermelho Palestino informou que suas equipes retiraram outra pessoa ferida durante um ataque de colonos ao local na noite de domingo.

O Exército israelense disse à AFP que suas tropas foram mobilizadas em Deir Jarir para proteger e retirar colonos israelenses que haviam entrado na área para recuperar gado.

"Um confronto violento ocorreu na área, durante o qual terroristas atiraram pedras e blocos de concreto contra as forças", afirmou o exército.

"As forças responderam com tiros para eliminar a ameaça. Houve impactos", acrescentou.

O prefeito de Deir Jarir, Eid Hamad, afirmou que os colonos vieram para confiscar o gado que não lhes pertencia.

"Colonos, acompanhados pelo exército e pela polícia israelenses, chegaram aos arredores da aldeia e invadiram os currais de ovelhas dos moradores", declarou durante o funeral dos dois homens nesta segunda-feira.

Ele acrescentou que "enquanto os colonos estavam lá, jovens da aldeia chegaram e os confrontaram".

"Então o exército interveio e começou a atirar nos jovens presentes, o que provocou vítimas", acrescentou Hamad.

A violência na Cisjordânia ocupada por Israel aumentou desde o início da guerra em Gaza. Organizações de direitos humanos e a ONU relatam ataques quase diários por parte de colonos israelenses.

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