Andy Burnham substitui Keir Starmer como primeiro-ministro britânico

Andy Burnham, novo líder do Partido Trabalhista, assume nesta segunda-feira (20) as rédeas do poder no Reino Unido, em substituição a Keir Starmer, ao se mudar para a residência oficial do primeiro-ministro em Londres com o objetivo de devolver "esperança" aos britânicos.

Starmer anunciou sua demissão em 22 de junho, menos de dois anos após sua vitória eleitoral, depois dos péssimos resultados nas pesquisas e da derrota sofrida pelo Partido Trabalhista nas eleições regionais e municipais de maio.

O número de deputados trabalhistas que pediam sua renúncia vinha aumentando e sua popularidade nas pesquisas havia despencado devido a vários escândalos e à estagnação da economia.

Os trabalhistas haviam colocado fim a 14 anos de governos conservadores em 4 de julho de 2024, mas Starmer foi incapaz de sustentar a legislatura até 2029.

Burnham, de 56 anos, prefeito da Grande Manchester entre 2017 e 2026, havia alcançado grande popularidade com suas políticas e os trabalhistas o viam como sua melhor aposta para pôr fim às críticas.

- Rei do norte -

Com Starmer empurrado para a porta de saída, os olhos dos trabalhistas se voltaram para Burnham, conhecido como o "rei do norte".

Nenhum outro candidato trabalhista se atreveu a fazer-lhe sombra, e ele chegou às eleições internas da semana passada com o apoio de 379 parlamentares do partido, dos 403 que possui na Câmara dos Comuns.

A sucessão de Starmer ocorrerá na manhã desta segunda-feira. Seguindo um ritual, ele fará um breve discurso de despedida em Downing Street, residência e local de trabalho do primeiro-ministro.

Em seguida, Starmer irá ao Palácio de Buckingham para apresentar sua demissão ao rei Charles III. Concluído esse ato protocolar, Burnham se reunirá com o soberano, que lhe encarregará a formação do novo governo.

Depois disso, Burnham chegará por volta das 12h40 GMT (9h40 em Brasília) a Downing Street, para fazer seu primeiro discurso como primeiro-ministro, além de apresentar as grandes linhas da política que pretende aplicar em seus três anos de governo, até 2029.

Starmer não chegou a conquistar as fileiras do trabalhismo e, em dois anos no cargo, seu partido viu como foi perdendo apoio nas pesquisas, enquanto crescia em popularidade o partido anti-imigração Reform UK.

Segundo a equipe do novo primeiro-ministro, Burnham exporá nesta segunda-feira, em suas primeiras palavras como chefe de governo, "suas prioridades", com o objetivo de "restabelecer a confiança no governo" e "dar um respiro" aos britânicos diante da crise do custo de vida.

O novo governo do Partido Trabalhista poderá ser anunciado na tarde desta segunda-feira.

A principal pergunta que os analistas políticos se fazem é quem ocupará o cargo de ministro das Finanças, em substituição a Rachel Reeves.

Um dos nomes que mais tem sido mencionado é o de Shabana Mahmood, até agora ministra do Interior, um posto em que tem chamado atenção com uma política muito rígida em matéria de imigração.

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