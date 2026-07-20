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Adolescente morre em celebrações pela Copa do Mundo na Espanha

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Repórter
20/07/2026 07:08

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Um adolescente de 13 anos morreu em Ciudad Rodrigo, na província de Salamanca (oeste), ao desabar uma fonte durante as celebrações pela vitória da Espanha na final da Copa do Mundo disputada no domingo, anunciou a Prefeitura. 

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"O que deveria ter sido uma celebração pela vitória da Seleção Espanhola na Copa do Mundo de Futebol acabou se tornando uma tragédia", publicou a Prefeitura no Facebook, onde expressa suas condolências pela morte de um menino "de 13 anos" e deseja rápida recuperação "aos demais feridos". 

Segundo a imprensa espanhola, várias pessoas subiram em uma fonte que desabou por causa do peso. 

A vitória da seleção nacional sobre a Argentina, dezesseis anos depois de seu primeiro título em uma Copa do Mundo, desencadeou explosões de alegria em toda a Espanha. 

Com buzinas, vuvuzelas, fogos de artifício, gritos e saltos, todo o país explodiu de alegria ao soar o apito final, em uma festa que se prolongou até altas horas da madrugada. 

Na manhã desta segunda-feira, o centro de Madri estava coberto de lixo, latas de cerveja e vidros quebrados, que o serviço de limpeza municipal se esforçava para retirar a tempo de deixar tudo pronto antes da chegada dos jogadores, prevista para o meio-dia. 

A seleção espanhola vai desfilar pelo centro da capital até a Praça de Cibeles, onde fica a sede da prefeitura.

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mig/erl/pb/jc

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