Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cucurella destaca defesa 'incrível' da Espanha na Copa de 2026

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/07/2026 00:02

compartilhe

SIGA

O lateral-esquerdo Marc Cucurella, que se sagrou campeão mundial pela Espanha neste domingo (19), após uma vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final, elogiou sua equipe pelo trabalho defensivo ao longo de todo o torneio em que sofreu apenas um gol (nas quartas de final, contra a Bélgica).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Quando você não sofre gols, acho que é muito mais fácil vencer. Fizemos um trabalho incrível nesse aspecto durante todo o torneio, e não apenas os defensores e o goleiro, pois acredito que é um esforço coletivo. No fim das contas, trata-se de sacrifício por parte de todos. Atacamos juntos e defendemos juntos. Essa é uma das chaves desta equipe", disse o novo jogador do Real Madrid ao passar pela zona mista. 

Cucurella acredita que conquistar a Copa do Mundo recompensa os sacrifícios feitos desde muito jovem para conquistar um espaço no futebol. 

"Não é fácil chegar aqui. Nossas carreiras e nossa adolescência são difíceis. Às vezes, dizem que você não é bom o suficiente ou que não vai conseguir. Agradeço a todos que me deram conselhos e me ajudaram ao longo do caminho. Fomos persistentes, e esta é a recompensa por isso", observou. 

Sobre a final contra a Argentina, ele reconheceu que foi uma partida difícil e muito disputada, decidida no final por um gol de Ferran Torres na prorrogação. 

"Foi o tipo de jogo que esperávamos. Eles tentaram impor seu estilo. São muito intensos. Eram os últimos campeões mundiais", destacou. 

"Agora é hora de comemorar. Viemos com um objetivo, passamos 50, ou quase 50, dias concentrados, e agora é momento de ficar juntos, aproveitar cada instante, relembrar histórias e, acima de tudo, relaxar, pois acho que merecemos uma boa festa", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pm-iga-dr/mcd/aam

Tópicos relacionados:

2026 arg esp fbl final mundial norteamerica wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay