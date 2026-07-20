Cucurella destaca defesa 'incrível' da Espanha na Copa de 2026

O lateral-esquerdo Marc Cucurella, que se sagrou campeão mundial pela Espanha neste domingo (19), após uma vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final, elogiou sua equipe pelo trabalho defensivo ao longo de todo o torneio em que sofreu apenas um gol (nas quartas de final, contra a Bélgica).

"Quando você não sofre gols, acho que é muito mais fácil vencer. Fizemos um trabalho incrível nesse aspecto durante todo o torneio, e não apenas os defensores e o goleiro, pois acredito que é um esforço coletivo. No fim das contas, trata-se de sacrifício por parte de todos. Atacamos juntos e defendemos juntos. Essa é uma das chaves desta equipe", disse o novo jogador do Real Madrid ao passar pela zona mista.

Cucurella acredita que conquistar a Copa do Mundo recompensa os sacrifícios feitos desde muito jovem para conquistar um espaço no futebol.

"Não é fácil chegar aqui. Nossas carreiras e nossa adolescência são difíceis. Às vezes, dizem que você não é bom o suficiente ou que não vai conseguir. Agradeço a todos que me deram conselhos e me ajudaram ao longo do caminho. Fomos persistentes, e esta é a recompensa por isso", observou.

Sobre a final contra a Argentina, ele reconheceu que foi uma partida difícil e muito disputada, decidida no final por um gol de Ferran Torres na prorrogação.

"Foi o tipo de jogo que esperávamos. Eles tentaram impor seu estilo. São muito intensos. Eram os últimos campeões mundiais", destacou.

"Agora é hora de comemorar. Viemos com um objetivo, passamos 50, ou quase 50, dias concentrados, e agora é momento de ficar juntos, aproveitar cada instante, relembrar histórias e, acima de tudo, relaxar, pois acho que merecemos uma boa festa", acrescentou.

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