Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump elogia Espanha e exalta Copa de 2026 como 'um dos maiores eventos' da história

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/07/2026 23:26

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu neste domingo (19) a Copa do Mundo de 2026 como "um dos maiores eventos de qualquer natureza já realizados", após assistir à final vencida pela Espanha, uma seleção que, segundo ele, "jogou melhor" do que a Argentina. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A Espanha jogou melhor, de fato, mas as duas equipes jogaram bem. Chegaram à final. Foi muito emocionante, honestamente. Parecia que a Espanha estava dominando, mas foi um jogo muito equilibrado. Portanto, foi fantástico", declarou Trump após a partida no MetLife Stadium, nos arredores de Nova York. 

O presidente, cuja presença no estádio foi recebida com uma mistura de aplausos e vaias, participou da cerimônia de premiação ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e entregou o troféu do campeonato a Rodri após a vitória da Espanha. 

"Nunca houve nada igual", afirmou ele, referindo-se à Copa do Mundo que os Estados Unidos sediaram em conjunto com o México e o Canadá. 

"Estamos muito orgulhosos do nosso país. Estamos muito orgulhosos do trabalho que todos realizaram... Este foi um dos maiores eventos de qualquer natureza já realizados", celebrou. 

A partida deste domingo, na qual a Espanha conquistou sua segunda estrela, marcou o desfecho do maior desafio logístico da história da Copa do Mundo, contando com 48 seleções participantes, 104 jogos e 16 cidades-sede, sendo 11 delas nos Estados Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ag/mcd/aam

Tópicos relacionados:

2026 arg esp fbl final mundial norteamerica wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay