Navio está em chamas no Estreito de Ormuz, diz agência marítima UKMTO

Uma embarcação está em chamas no Estreito de Ormuz, informou nesta segunda-feira (20) a agência UK Maritime Trade Operations, em meio às disputas de Estados Unidos e Irã pelo controle dessa estratégica via marítima.

“A UKMTO recebeu informações de autoridades militares de que um navio está em chamas”, disse a organização britânica em um comunicado, acrescentando que ainda não se sabe a causa do incêndio, ocorrido a cerca de 15 quilômetros de Kuzmar, no Omã.

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