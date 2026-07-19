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Navio está em chamas no Estreito de Ormuz, diz agência marítima UKMTO

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AFP
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Repórter
19/07/2026 22:06

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Uma embarcação está em chamas no Estreito de Ormuz, informou nesta segunda-feira (20) a agência UK Maritime Trade Operations, em meio às disputas de Estados Unidos e Irã pelo controle dessa estratégica via marítima. 

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“A UKMTO recebeu informações de autoridades militares de que um navio está em chamas”, disse a organização britânica em um comunicado, acrescentando que ainda não se sabe a causa do incêndio, ocorrido a cerca de 15 quilômetros de Kuzmar, no Omã.

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bur-hol/tc/mas/cr/ic

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