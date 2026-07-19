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Trump diz que EUA golpeia 'fortemente' o Irã para honrar americanos mortos

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AFP
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Repórter
19/07/2026 21:54

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (19) que os últimos ataques militares contra o Irã estavam sendo realizados em homenagem aos membros das forças armadas americanas mortos nos últimos dias. 

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"Nós os atingimos muito fortemente outra vez esta noite, e fizemos isso em homenagem a provavelmente três, provavelmente três grandes patriotas", declarou Trump a jornalistas ao retornar a Washington após a final da Copa do Mundo. 

"Nós nos sentimos muito mal", disse o presidente ao ser questionado sobre as baixas militares e acrescentou que aqueles que morreram estavam lutando para que "o Irã não possa ter uma arma nuclear".

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dk/ksb/jgc/cr/mas/ic

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