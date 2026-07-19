Exército do Kuwait diz que interceptou ataque iraniano com drones

As defesas aéreas do Kuwait estavam “respondendo a ataques de drones hostis iranianos” contra o território do emirado, informou o exército kuwaitiano nesta segunda-feira (20).

“O Estado-Maior do Exército informa que qualquer explosão ouvida é resultado dos sistemas de defesa aérea que interceptam os ataques hostis”, publicou o exército do Kuwait no X.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-hol/tc/mas/lb/ic