Exército do Kuwait diz que interceptou ataque iraniano com drones
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As defesas aéreas do Kuwait estavam “respondendo a ataques de drones hostis iranianos” contra o território do emirado, informou o exército kuwaitiano nesta segunda-feira (20).
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“O Estado-Maior do Exército informa que qualquer explosão ouvida é resultado dos sistemas de defesa aérea que interceptam os ataques hostis”, publicou o exército do Kuwait no X.
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bur-hol/tc/mas/lb/ic