'Não tivemos dúvidas em nenhum momento', afirma Oyarzabal
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O atacante espanhol Mikel Oyarzabal, artilheiro da seleção de seu país na Copa do Mundo, viu a 'Roja' dar a volta por cima com a conquista do bicampeonato mundial, superando as dúvidas que surgiram depois do empate na estreia contra Cabo Verde.
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"Há um mês, as pessoas duvidavam se isso seria possível. Nós nunca duvidamos por um instante sequer", disse Oyarzabal, autor de cinco gols na Copa do Mundo de 2026.
"Ainda não dimensionamos totalmente a grandeza disso, não apenas ser campeões mundiais, mas alcançar esse feito logo após a Eurocopa", torneio que a Espanha venceu em 2024.
O capitão da Real Sociedad usou as palavras "felicidade" e "orgulho" para descrever o que sentiu após a conquista da Copa, ao mesmo tempo em que minimizou a importância de seus cinco gols no torneio.
"O que ficará para a história é a estrela e a medalha. Estou feliz por ter ajudado a equipe e feliz pelo Ferran, considerando tudo o que se diz, assim como as pessoas se lembram do gol de Iniesta, elas se lembrarão do gol de Ferran por muito tempo", disse o jogador basco, que admitiu ter chorado durante "dez minutos".
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