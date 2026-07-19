Após derrota na final da Copa, Scaloni coloca futuro na seleção argentina em dúvida

O técnico Lionel Scaloni colocou seu futuro à frente da seleção argentina em dúvida, após a derrota na final da Copa do Mundo por 1 a 0 para a Espanha neste domingo (19), em East Rutherford, Nova Jersey.

Scaloni, que tem contrato até dezembro e um acordo para a renovação até 2030, já estaria verbalmente fechado com a Associação do Futebol Argentino (AFA), segundo a imprensa do país.

"Já tenho uma ideia do que quero fazer. Vou cumprir o contrato e, depois, vamos ver. Quero pensar, porque não sei se é possível fazer algo tão grande quanto isso", disse o treinador de 48 anos na entrevista coletiva após a partida no MetLife Stadium.

"É preciso dizer: sou grato ao presidente por me dar uma oportunidade como esta", declarou o comandante argentino, antes de cair no choro e receber aplausos dos jornalistas presentes.

Scaloni foi uma aposta do presidente da AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, que o nomeou como interino em 2018, apesar de sua falta de experiência como treinador profissional.

Tapia posteriormente o efetivou no cargo, uma decisão que levou a uma reformulação na seleção argentina, que foi campeã mundial no Catar em 2022 e da Copa América em 2021 e 2024, além da vitória sobre a Itália na Finalíssima de 2022.

"Tentamos dar o nosso máximo até o último momento como comissão técnica, os jogadores, e acho justo tirar esse tempo para pensar", justificou Scaloni.

O treinador afirmou que comandar a seleção argentina é uma função "maravilhosa" e um "sonho", algo que ele e sua comissão jamais imaginaram que fariam.

"Então, para continuar, é preciso muita coisa, sobretudo 'resetar', formar novamente um grupo como este, o que dificilmente acontecerá, e isso me dói na alma", concluiu.

Chorando inconsolavelmente, Scaloni encerrou a coletiva mais cedo, tomado pela tristeza após perder a final para a Espanha, a segunda final de Copa do Mundo consecutiva para Lionel Messi e companhia.

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