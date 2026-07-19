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Guarda Revolucionária do Irã anuncia ataque contra centro de comando 'inimigo' na Síria

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Repórter
19/07/2026 20:45

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A Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta segunda-feira (20) um “ataque surpresa” contra um centro de comando inimigo na Síria, segundo um comunicado divulgado pela agência estatal de notícias Irna.

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Foi relatado “um ataque surpresa contra o centro de comando de operações especiais do inimigo na região de Al Tanf, na Síria, em vingança pelo sangue dos soldados martirizados em Iranshahr”, uma cidade no sudeste do Irã, de acordo com o comunicado da Irna publicado no Telegram.

A agência iraniana Tasnim noticiou na noite de domingo os funerais de três soldados mortos em um ataque americano contra um quartel em Iranshahr.

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, anunciou na sexta-feira um ataque contra a base de Al Tanf, cujo controle foi retomado em fevereiro pelo exército sírio após a retirada americana dessa instalação. Mas uma fonte militar síria negou posteriormente qualquer bombardeio.

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bur/jj/rh/mas/lb/ic

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