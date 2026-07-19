As frases da Copa do Mundo de 2026

Após quase seis semanas de competição nos Estados Unidos, México e Canadá, e a vitória final da Espanha, que derrotou a Argentina por 1 a 0 neste domingo (19), aqui estão algumas das declarações mais notáveis, espirituosas ou marcantes do torneio:

. "Não controlamos tudo... Sempre tentamos encontrar soluções, mas precisamos respeitar o fato de que não somos os donos do mundo" - Presidente da Fifa, Gianni Infantino, em 10 de junho, após o árbitro somali Omar Artan ter tido a entrada negada na fronteira dos Estados Unidos pouco antes do início da Copa do Mundo.

. "Essa questão (a expansão da Copa do Mundo para 64 seleções) foi apresentada ao Conselho da Fifa. Talvez a Itália se classifique com 64 times — ou quem sabe possamos chegar a 208!": Infantino, em entrevista ao canal brasileiro CazéTV em 12 de junho, depois que a tetracampeã mundial não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.

. "Amo meu trabalho, mas espero ter outras coisas para fazer nessa idade" - Técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, de 38 anos, em 13 de junho, referindo-se ao holandês Dick Advocaat, técnico da seleção de Curaçao, que é 40 anos mais velho que ele.

. "Continuo porque gosto, não pelo dinheiro" - Dick Advocaat, técnico de Curaçao, no mesmo dia.

. "Somos a seleção mais maltratada de toda a Copa do Mundo" - Amir Ghalenoei, técnico do Irã, em 15 de junho, após o empate em 2 a 2 contra a Nova Zelândia na estreia na Copa do Mundo, em Los Angeles.

. "Isso não é da sua conta" - Ramin Rezaeian, jogador do Irã, respondendo à pergunta de um jornalista sobre as vaias ouvidas no SoFi Stadium, em Los Angeles, em 15 de junho, durante o hino nacional iraniano antes da partida contra a Nova Zelândia.

. "O Neymar é o primeiro convocado home office do mundo" - presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 19 de junho, referindo-se ao craque da Seleção, que foi convocado apesar de uma lesão na panturrilha.

. "Não deixo nada para o futebol uruguaio" - técnico argentino do Uruguai Marcelo Bielsa, abatido após a derrota por 1 a 0 para a Espanha em 26 de junho, que significou a eliminação da Copa do Mundo depois de três anos no comando da Celeste.

. "Nos minutos finais, se for preciso um gol, estarei aqui" - atacante português Gonçalo Ramos, após sair do banco de reservas e garantir a classificação de Portugal para as oitavas de final da Copa do Mundo nos últimos instantes, em 2 de julho.

. "A França é uma tempestade. E seus raios, vindos de qualquer direção, miram direto o gol" - técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, em 3 de julho, antes da partida das oitavas de final contra a França.

. "Se a bola passa, o jogador não passa" - goleiro Orlando Gill sobre o espírito da seleção paraguaia, que foi descrita como aguerrida durante a partida contra a França.

. "Não tenho nada a dizer sobre a arbitragem... houve 30 ou 40 faltas e nenhum cartão amarelo. Não importa. Estamos nas quartas de final" - meio-campista francês Rayan Cherki após a classificação contra o Paraguai.

. "Eu não sabia que 5 de julho era o Dia da Mentira na Fifa" - técnico da Bélgica, Rudi Garcia, após o anúncio de que o cartão vermelho aplicado ao jogador americano Folarin Balogun havia sido anulado, permitindo que ele jogasse contra os 'Diabos Vermelhos' nas oitavas de final.

. "Eu nem sabia o que era um cartão vermelho. Quando descobri, disse a mim mesmo: 'Não é possível'. O cara (o árbitro) simplesmente levanta a mão e seu melhor jogador não vai jogar na semana seguinte ou na próxima partida" - presidente dos EUA, Donald Trump, explicando sua ligação para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para solicitar uma revisão da punição imposta a Balogun.

. "Senhora Celeste Amarilla, a senhora é uma mulher desprezível, indigna do cargo que ocupa" - capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé, em 6 de julho, respondendo a comentários racistas feitos a seu respeito pela senadora paraguaia.

. "Tentam me matar há 23 anos. Já devem ter percebido que não vale a pena, que é perda de tempo, mas tentam, tentam, tentam, tentam e tentam" - atacante português Cristiano Ronaldo, em 5 de julho, falando a jornalistas de todo o mundo na véspera da partida das oitavas de final contra a Espanha.

. "Fomos melhores. O que aconteceu não foi justo nem equitativo" - técnico do Egito, Omar Hassan, em 7 de julho, após a eliminação nas oitavas de final contra a Argentina, uma equipe que, em sua opinião, se beneficiou de decisões favoráveis da arbitragem.

. "Dei um grande abraço nele. Não havia muito mais que eu pudesse fazer. Para um goleiro, é uma sensação horrível" - goleiro belga Thibaut Courtois, falando sobre seu reserva, Lemme Sammens, que cometeu uma falha que resultou no segundo gol da Espanha nas quartas de final, em 11 de julho.

. "É simplesmente catastrófico. Não sei o que aquele árbitro estava fazendo" - meio-campista suíço Fabian Rieder, sobre o segundo cartão amarelo mostrado a seu companheiro de equipe Breel Embolo por simulação, em 11 de julho, durante a partida das quartas de final contra a Argentina, que acabou avançando.

. "É uma partida de futebol, nada mais. Misturar as duas coisas seria uma loucura" - técnico da Argentina, Lionel Scaloni, em 14 de julho, na véspera da semifinal contra a Inglaterra, referindo-se à Guerra das Malvinas de 1982.

. "Enfrentamos uma das melhores seleções do mundo, mas do outro lado estava a melhor seleção do mundo" - técnico da Espanha, Luis de la Fuente, em 14 de julho, após a vitória por 2 a 0 sobre a França e a classificação de sua equipe para a final.

. "Somos grandes na vitória e temos de ser grandes na derrota. Estamos mostrando hoje que sabemos perder. Perdemos o jogo e aceitamos o resultado, mas isso não significa que vamos parar de viver ou esquecer tudo o que fizemos para chegar até aqui" - técnico da Argentina, Lionel Scaloni, após perder a final contra a Espanha em 19 de julho.

. "O gol foi de 47 milhões de pessoas, não meu ou dos 26 jogadores. Estava escrito que venceríamos longe do nosso povo, mas fizemos com que eles se sentissem o mais próximo possível" - atacante espanhol Ferran Torres após marcar o único gol da final, em 19 de julho.

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