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'O gol foi de 47 milhões de pessoas', comemora Ferran Torres

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Repórter
19/07/2026 20:32

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"O gol foi de 47 milhões de pessoas, não só meu, nem dos 26 jogadores", disse o atacante Ferran Torres, que marcou na vitória da Espanha sobre a Argentina por 1 a 0 na prorrogação da final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo (1'9), em East Rutherford, Nova Jersey.

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"Estava escrito que venceríamos longe da nossa torcida, mas fizemos com que eles se sentissem o mais próximo possível", acrescentou Torres, eleito o melhor jogador da decisão, apesar de ter saído do banco de reservas.

"Um alívio muito grande, fui muito criticado na Copa, mas o destino está escrito, graças a Deus, que sempre me dá forças para continuar", acrescentou o jogador.

Torres reconheceu a dificuldade de vencer a final para estampar a segunda estrela na camisa da Espanha.

"No fim das contas, todas as finais são difíceis. Quando se tem o Messi no time adversário, aquele nervosismo aparece, mas sempre confiamos no nosso futebol, em nós mesmos", concluiu.

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bur/iga/mcd/cb/aam

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