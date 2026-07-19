'O gol foi de 47 milhões de pessoas', comemora Ferran Torres

"O gol foi de 47 milhões de pessoas, não só meu, nem dos 26 jogadores", disse o atacante Ferran Torres, que marcou na vitória da Espanha sobre a Argentina por 1 a 0 na prorrogação da final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo (1'9), em East Rutherford, Nova Jersey.

"Estava escrito que venceríamos longe da nossa torcida, mas fizemos com que eles se sentissem o mais próximo possível", acrescentou Torres, eleito o melhor jogador da decisão, apesar de ter saído do banco de reservas.

"Um alívio muito grande, fui muito criticado na Copa, mas o destino está escrito, graças a Deus, que sempre me dá forças para continuar", acrescentou o jogador.

Torres reconheceu a dificuldade de vencer a final para estampar a segunda estrela na camisa da Espanha.

"No fim das contas, todas as finais são difíceis. Quando se tem o Messi no time adversário, aquele nervosismo aparece, mas sempre confiamos no nosso futebol, em nós mesmos", concluiu.

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