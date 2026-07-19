'O gol foi de 47 milhões de pessoas', comemora Ferran Torres
compartilheSIGA
"O gol foi de 47 milhões de pessoas, não só meu, nem dos 26 jogadores", disse o atacante Ferran Torres, que marcou na vitória da Espanha sobre a Argentina por 1 a 0 na prorrogação da final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo (1'9), em East Rutherford, Nova Jersey.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Estava escrito que venceríamos longe da nossa torcida, mas fizemos com que eles se sentissem o mais próximo possível", acrescentou Torres, eleito o melhor jogador da decisão, apesar de ter saído do banco de reservas.
"Um alívio muito grande, fui muito criticado na Copa, mas o destino está escrito, graças a Deus, que sempre me dá forças para continuar", acrescentou o jogador.
Torres reconheceu a dificuldade de vencer a final para estampar a segunda estrela na camisa da Espanha.
"No fim das contas, todas as finais são difíceis. Quando se tem o Messi no time adversário, aquele nervosismo aparece, mas sempre confiamos no nosso futebol, em nós mesmos", concluiu.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur/iga/mcd/cb/aam