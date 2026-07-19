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Sobe para 5.208 o número de mortos por terremotos na Venezuela

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AFP
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Repórter
19/07/2026 20:20

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O balanço de mortos pelos terremotos na Venezuela  aumentou neste domingo (19) para 5.208, segundo o relatório diário divulgado pelo presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez. O número de feridos permaneceu em 16.740.

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As cerca de 100 novas mortes registradas nas últimas 24 horas ocorrem mais de três semanas após os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 que devastaram o norte do país, principalmente o estado costeiro de La Guaira, próximo a Caracas.

As autoridades evitam falar nos desaparecidos. A ONU estimou, dois dias depois dos abalos sísmicos, que eles poderiam chegar a 50.000. Algumas projeções, por sua vez, apontam para um número próximo de 10.000.

Equipes de resgate e voluntários seguem na busca por corpos presos sob os escombros dos prédios que desabaram. Segundo os números oficiais, mais de 850 edifícios estão danificados e 190 desabaram completamente.

Em La Guaira, mais de 20.000 pessoas que ficaram sem casa vivem em acampamentos montados em estádios, praças e até nas calçadas. 

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pgf-lp/lb/ic

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