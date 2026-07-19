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Internacional

Todos os campeões mundiais de 1930 a 2026

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/07/2026 19:34

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A Espanha conquistou seu segundo título da Copa do Mundo neste domingo (19) ao derrotar a Argentina por 1 a 0 na prorrogação em East Rutherford, nos arredores de Nova York, tornando-se assim a nova campeã mundial e sucedendo a 'Albiceleste' na galeria de campeões, lista ainda liderada pelo Brasil, com cinco títulos.

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Dezesseis anos após o primeiro título, conquistado na Copa da África do Sul, a seleção espanhola entra no grupo das bicampeãs mundiais, ao lado de Uruguai e França.

. Resultados das finais disputadas:

1930: Uruguai x Argentina 4-2 (no Uruguai)

1934: Itália x Tchecoslováquia 2-1 na prorrogação (na Itália)

1938: Itália x Hungria 4-2 (na França)

1950: Uruguai x Brasil 2-1* (no Brasil)

1954: Alemanha Ocidental x Hungria 3-2 (na Suíça)

1958: Brasil x Suécia 5-2 (na Suécia)

1962: Brasil x Tchecoslováquia 3-1 (no Chile)

1966: Inglaterra x Alemanha Ocidental 4-2 na prorrogação (na Inglaterra)

1970: Brasil x Itália 4-1 (no México)

1974: Alemanha Ocidental x Países Baixos 2-1 (na Alemanha Ocidental)

1978: Argentina x Países Baixos 3-1 na prorrogação (na Argentina)

1982: Itália x Alemanha Ocidental 3-1 (na Espanha)

1986: Argentina x Alemanha Ocidental 3-2 (no México)

1990: Alemanha Ocidental x Argentina 1-0 (na Itália)

1994: Brasil x Itália 0-0, 3-2 nos pênaltis (nos Estados Unidos)

1998: França x Brasil 3-0 (na França)

2002: Brasil x Alemanha 2-0 (na Coreia do Sul e Japão)

2006: Itália x França 1-1, 5-3 nos pênaltis (na Alemanha)

2010: Espanha x Países Baixos 1-0 na prorrogação (na África do Sul)

2014: Alemanha x Argentina 1-0 na prorrogação (no Brasil)

2018: França x Croácia 4-2 (na Rússia)

2022: Argentina x França 3-3, 4-2 nos pênaltis (no Catar)

2026: Espanha x Argentina 1-0 na prorrogação (na América do Norte)

* Em 1950, o torneio foi decidido num quadrangular e o Uruguai se sagrou campeão ao vencer a última partida, contra o Brasil, que equivalia a uma decisão.

. Todos os campeões do mundo:

5 títulos: Brasil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

4 títulos: Alemanha (1954, 1974, 1990, 2014)

           Itália (1934, 1938, 1982, 2006)

3 títulos: Argentina (1978, 1986, 2022)

2 títulos: Uruguai (1930, 1950)

           França (1998, 2018)

           Espanha (2010, 2026)

1 título: Inglaterra (1966)

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bur-cl/mcd/aam

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