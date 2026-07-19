Soam as sirenes de alerta aéreo no Bahrein
compartilheSIGA
As sirenes de alerta aéreo soaram na noite de domingo para segunda-feira (20) no Bahrein, anunciou o Ministério do Interior. “A sirene soou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os cidadãos e residentes são convidados a manter a calma e dirigir-se ao local seguro mais próximo”, escreveu o ministério no X.
O país, que abriga uma importante base militar dos Estados Unidos, tem sido alvo, nos últimos dias, de ataques iranianos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-roc/jj/rh/cr/lb/ic