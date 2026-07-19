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Soam as sirenes de alerta aéreo no Bahrein

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Repórter
19/07/2026 19:24

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As sirenes de alerta aéreo soaram na noite de domingo para segunda-feira (20) no Bahrein, anunciou o Ministério do Interior. “A sirene soou. 

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Os cidadãos e residentes são convidados a manter a calma e dirigir-se ao local seguro mais próximo”, escreveu o ministério no X. 

O país, que abriga uma importante base militar dos Estados Unidos, tem sido alvo, nos últimos dias, de ataques iranianos.

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bur-roc/jj/rh/cr/lb/ic

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