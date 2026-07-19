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Espanha vence Argentina na prorrogação (1-0) e é bicampeã do mundo

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Repórter
19/07/2026 19:14

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Um por todos, todos por um: impulsionada por um esforço coletivo, a Espanha neutralizou Lionel Messi e se sagrou campeã da Copa do Mundo de 2026, derrotando a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, neste domingo (19), nos arredores de Nova York. 

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Com um chute potente de Ferran Torres (106'), que havia começado o jogo no banco de reservas, os espanhóis encerraram a resistência heroica do goleiro da 'Albiceleste', Emiliano 'Dibu' Martínez, e garantiram sua segunda estrela, após o triunfo na África do Sul em 2010. 

A 'Roja' proporcionou uma despedida amarga a Messi, que, aos 39 anos, disputou aquela que ele declarou ser sua última partida em Copas do Mundo. 

O camisa 10 se despede sem conseguir defender o título conquistado no Catar em 2022. 

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raa/mcd/aam

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