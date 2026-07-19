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Krejcikova derrota anfitriã Sakkari e conquista WTA 250 de Atenas

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Repórter
19/07/2026 18:41

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Decepção para a torcida grega, que viu a tenista da casa Maria Sakkari perder a final do WTA 250 de Atenas para a tcheca Barbora Krejcikova neste domingo (19), sendo derrotada por 7-6 (7/5) e 6-3 na quadra dura.

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Krejcikova, de 30 anos e 32ª colocada no ranking mundial, conquistou seu nono título da WTA, o primeiro desde sua vitória em Wimbledon, em 2024.

Além do título no All England Tennis Club há dois anos, a tenista tcheca já havia vencido outro torneio de Grand Slam: Roland Garros, em 2021. 

Sakkari, ex-número 3 do mundo e atualmente na 37ª posição, começou bem, abrindo uma vantagem de 4 a 1, mas sua adversária conseguiu reagir e forçar um tie-break, que a tcheca acabou vencendo. 

No segundo set, a grega também começou na frente (abrindo 2 a 1 com seu saque), mas sua adversária rapidamente virou a partida. 

Nascida em Atenas há 30 anos, Sakkari seguiu os passos de sua mãe, Angeliki Kanellopoulou, que foi vice-campeã do torneio de Atenas em 1986. 

Este torneio feminino na capital grega havia deixado de ser realizado em 1990, mas retornou ao calendário da WTA nesta semana.

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bur-nf/dr/iga/aam/cb

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