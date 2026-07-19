Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Exército dos EUA anuncia morte de militar no norte do Iraque

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/07/2026 16:59

compartilhe

SIGA

Um militar americano morreu durante a detonação controlada de munição pertencente a um drone iraniano abatido no norte do Iraque, informou o Exército dos EUA neste domingo (19). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com o falecimento ocorrido no sábado, o número confirmado de baixas militares americanas chega a 17 desde que Estados Unidos e Israel iniciaram a guerra com uma onda de ataques contra alvos iranianos em 28 de fevereiro. 

Na sexta-feira, dois soldados americanos morreram na Jordânia e restos não identificados foram encontrados na área, acrescentou neste domingo o Comando Central dos Estados Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bgs/ksb/dg/cr/ic

Tópicos relacionados:

eua guerra ira iraque

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay