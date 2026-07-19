Ao menos cinco mortos em navio turco atingido por mísseis russos, afirma Ucrânia

Um navio mercante de propriedade turca foi atingido por três mísseis, neste domingo (19), e pelo menos cinco marinheiros morreram, afirmou a marinha ucraniana, acrescentando que o paradeiro de outros cinco tripulantes é desconhecido.

A Rússia lançou três mísseis de cruzeiro contra o Golden Leo, que navega sob bandeira da Guiné-Bissau, enquanto "saía da zona de combate com um carregamento de grãos", afirmou a Armada ucraniana em um comunicado.

Além disso, oito pessoas foram levadas para um hospital em Odessa, no Mar Negro.

Entre os tripulantes havia cidadãos da Síria e Índia, e entre as vítimas está o capitão, que era ucraniano, declarou o ministro das Relações Exteriores interino, Andrii Sibiga, no X.

Durante a noite de sábado, o exército russo lançou uma salva de 20 mísseis balísticos contra Kiev, um ataque que deixou um morto e 16 feridos.

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