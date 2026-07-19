PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

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AFP
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19/07/2026 13:50

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COPA DO MUNDO: Argentina de Messi e Espanha de Yamal decidem a Copa do Mundo

IRÃ EUA GUERRA: EUA lança novos ataques aéreos contra o Irã após a morte de dois soldados

=== COPA DO MUNDO ===

EAST RUTHERFORD, EUA:

Argentina de Messi e Espanha de Yamal decidem a Copa do Mundo

Depois de cinco semanas de competição e meses de polêmicas dentro e fora de campo, a Copa do Mundo terá um novo dono: a Argentina de Lionel Messi ou a Espanha de Lamine Yamal se enfrentam a partir das 16h (horário de Brasília) neste domingo, em East Rutherford, pelo troféu mais cobiçado do futebol.

(fbl WC Mundial 2026, 600 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

EAST RUTHERFORD, EUA:

Lionel Messi: uma final para coroar sua obra-prima com a Argentina

Quando muitos pensavam que ele teria um papel secundário, Lionel Messi consolidou ainda mais seu status de lenda. Naquela que certamente é a sua despedida das Copas do Mundo, o genial astro argentino está a 90 minutos de conquistar seu segundo título.

(fbl WC Mundial 2026, 600 palavras - já transmitida)

=== IRÃ EUA GUERRA ===

TEERÃ:

EUA lança novos ataques aéreos contra o Irã após a morte de dois soldados

Os Estados Unidos lançaram neste domingo (19) uma série de ataques para "punir" o Irã, após confirmarem as primeiras mortes de militares americanos desde a retomada das hostilidades com a república islâmica. 

(Irã EUA Israel transporte guerra conflito, 650 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LIMA:

Terremoto deixa cinco mortos em região andina do Peru

Um terremoto de magnitude 5,1 registrado no sábado em uma região andina do Peru deixou cinco pessoas mortas e 21 feridos, informou neste domingo (19) o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci). 

(Peru terremoto desastre danos, 450 palavras, já transmitida)

GEORGETOWN: 

Número de resgatados sobe para 67 após naufrágio de balsa com 133 pessoas na Guiana 

Um total de 67 pessoas foram resgatadas neste domingo (19) e as autoridades esperam resgatar outras 66 nas águas costeiras da Guiana, após o naufrágio de uma balsa, informou o primeiro-ministro. 

(Acidente na Guiana, 500 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Influenciador Andrew Tate e seu irmão são presos em Miami

O influenciador radical Andrew Tate e seu irmão Tristan foram presos neste sábado (18) em Miami, informou  à AFP a agência de aplicação da lei dos Estados Unidos, U.S. Marshals Service. 

(EUA Reino Unido, 450 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LIÈGE:

Bélgica e amplia liderança no Mundial de F1; Bortoleto é 8º

O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ampliou sua liderança no Mundial de Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio da Bélgica neste domingo (19), enquanto seu companheiro de equipe e rival na disputa pelo título, o britânico George Russell, abandonou a corrida na primeira volta em Spa-Francorchamps.

(Bélgia F1 automobilismo esporte, 450 palavras, já transmitida)

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Redação: deskrio@afp.com

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