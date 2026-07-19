PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
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PRINCIPAIS NOTÍCIAS
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COPA DO MUNDO: Argentina de Messi e Espanha de Yamal decidem a Copa do Mundo
IRÃ EUA GUERRA: EUA lança novos ataques aéreos contra o Irã após a morte de dois soldados
=== COPA DO MUNDO ===
EAST RUTHERFORD, EUA:
Argentina de Messi e Espanha de Yamal decidem a Copa do Mundo
Depois de cinco semanas de competição e meses de polêmicas dentro e fora de campo, a Copa do Mundo terá um novo dono: a Argentina de Lionel Messi ou a Espanha de Lamine Yamal se enfrentam a partir das 16h (horário de Brasília) neste domingo, em East Rutherford, pelo troféu mais cobiçado do futebol.
(fbl WC Mundial 2026, 600 palavras - já transmitida)
FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA
EAST RUTHERFORD, EUA:
Lionel Messi: uma final para coroar sua obra-prima com a Argentina
Quando muitos pensavam que ele teria um papel secundário, Lionel Messi consolidou ainda mais seu status de lenda. Naquela que certamente é a sua despedida das Copas do Mundo, o genial astro argentino está a 90 minutos de conquistar seu segundo título.
(fbl WC Mundial 2026, 600 palavras - já transmitida)
=== IRÃ EUA GUERRA ===
TEERÃ:
EUA lança novos ataques aéreos contra o Irã após a morte de dois soldados
Os Estados Unidos lançaram neste domingo (19) uma série de ataques para "punir" o Irã, após confirmarem as primeiras mortes de militares americanos desde a retomada das hostilidades com a república islâmica.
(Irã EUA Israel transporte guerra conflito, 650 palavras - já transmitida)
FOTOS, VÍDEO
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===
-- AMÉRICAS
LIMA:
Terremoto deixa cinco mortos em região andina do Peru
Um terremoto de magnitude 5,1 registrado no sábado em uma região andina do Peru deixou cinco pessoas mortas e 21 feridos, informou neste domingo (19) o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci).
(Peru terremoto desastre danos, 450 palavras, já transmitida)
GEORGETOWN:
Número de resgatados sobe para 67 após naufrágio de balsa com 133 pessoas na Guiana
Um total de 67 pessoas foram resgatadas neste domingo (19) e as autoridades esperam resgatar outras 66 nas águas costeiras da Guiana, após o naufrágio de uma balsa, informou o primeiro-ministro.
(Acidente na Guiana, 500 palavras, já transmitida)
WASHINGTON:
Influenciador Andrew Tate e seu irmão são presos em Miami
O influenciador radical Andrew Tate e seu irmão Tristan foram presos neste sábado (18) em Miami, informou à AFP a agência de aplicação da lei dos Estados Unidos, U.S. Marshals Service.
(EUA Reino Unido, 450 palavras, já transmitida)
-- EUROPA
LIÈGE:
Bélgica e amplia liderança no Mundial de F1; Bortoleto é 8º
O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ampliou sua liderança no Mundial de Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio da Bélgica neste domingo (19), enquanto seu companheiro de equipe e rival na disputa pelo título, o britânico George Russell, abandonou a corrida na primeira volta em Spa-Francorchamps.
(Bélgia F1 automobilismo esporte, 450 palavras, já transmitida)
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Redação: deskrio@afp.com