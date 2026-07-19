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Rubio e o presidente libanês Aoun se reuniram na Casa Branca

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Repórter
19/07/2026 12:50

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O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, se reuniu neste domingo (19) em Washington com o presidente libanês Joseph Aoun, informou um funcionário do Departamento de Estado à AFP.

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Aoun, que chegou no sábado (18) à capital dos Estados Unidos, tem um encontro agendado com seu homólogo Donald Trump na terça-feira (21), segundo um comunicado da presidência libanesa.

Trata-se da primeira reunião de um presidente libanês com mandatário americano desde o encontro de Michel Sleiman com Barack Obama em 2009, e ocorre em um momento em que as autoridades libanesas negociam a retirada de Israel das zonas do sul do Líbano, que ocupa desde a última guerra com o grupo pró-iraniano Hezbollah.

Além da cúpula bilateral na Casa Branca, Aoun se reunirá com vários funcionários americanos para analisar a situação em seu país e as discussões em curso com Israel, segundo informou a presidência no sábado.

Líbano e Israel iniciaram, em abril, negociações sem precedentes em décadas, sob os auspícios dos Estados Unidos, com  objetivo de pôr fim ao estado de guerra entre ambos os países.

Em 26 de junho, foi alcançado um acordo marco em Washington, que prevê o envio do exército libanêS a "zonas-piloto" evacuadas por Israel, condicionado ao desarmamento do Hezbollah.

Após a sexta rodada de negociações em Roma, concluída na quarta-feira (15), ambos os países chegaram a um acordo sobre a estrutura e as diretrizes deste processo, segundo um funcionário americano.

Hezbollah, que rejeitou tanto as conversas diretas quanto o acordo-quadro, realizou uma manifestação na cidade costeira de Tiro no sábado para reafirmar sua postura. 

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bur-lb/elm/eml/dg/mr/rm-jc

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