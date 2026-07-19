Antonelli vence GP da Bélgica e amplia liderança no Mundial de F1; Bortoleto é 8º

O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ampliou sua liderança no Mundial de Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio da Bélgica neste domingo (19), enquanto seu companheiro de equipe e rival na disputa pelo título, o britânico George Russell, abandonou a corrida na primeira volta em Spa-Francorchamps.

Antonelli dominou todo o fim de semana, conquistando sua sexta vitória na temporada. Ele cruzou a linha de chegada à frente da Ferrari de Charles Leclerc, que ficou em segundo, e da Red Bull de Max Verstappen, terceiro.

Na classificação do campeonato, o jovem italiano de 19 anos tem uma vantagem de 45 pontos sobre o britânico Lewis Hamilton (Ferrari), que terminou em quarto e ultrapassou Russell, assumindo a segunda posição na tabela.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) foi o oitavo colocado, ficando dentro da zona de pontuação pela terceira vez na temporada. Ele soma agora dez pontos e é o 14º na classificação do campeonato de pilotos.

A primeira volta em Spa foi espetacular, com várias ultrapassagens entre os líderes logo no início. No entanto, Russell rodou e foi para a caixa de brita depois de um toque com Hamilton na curva Les Combes.

Sem conseguir voltar à prova, o piloto da Mercedes, que venceu dois GPs nesta temporada (Austrália e Áustria), deixa a Bélgica sem pontuar.

Hamilton recebeu uma punição de cinco segundos pelo incidente, mas ainda assim conseguiu salvar um impressionante quarto lugar.

A batalha no topo entre Mercedes e Ferrari continua. Embora as "Flechas de Prata" permaneçam dominantes, os carros da escuderia italiana tiveram um desempenho muito melhor do que o esperado antes da corrida.

Graças a um período de Safety Car Virtual e a um pit-stop bem cronometrado, Leclerc chegou a liderar a corrida por 12 voltas, antes de acabar sendo ultrapassado por Antonelli na 34ª volta.

Ainda assim, o ritmo das Ferrari permaneceu muito próximo ao dos carros da Mercedes.

O australiano Oscar Piastri (McLaren) ficou em quinto, à frente do francês Isack Hadjar (Red Bull), que protagonizou uma impressionante corrida de recuperação após largar da 21ª colocação devido a uma punição pela troca de componentes mecânicos em seu carro.

O campeão mundial Lando Norris (McLaren), que também recebeu uma punição e perdeu dez posições no grid por uma troca de motor, terminou em sétimo. O britânico Arvid Lindblad (Racing Bulls), em nono, e o argentino Franco Colapinto (Alpine), em décimo, fecharam o Top 10.

A Fórmula 1 retorna no próximo fim de semana, com o Grande Prêmio da Hungria, no circuito de Hungaroring.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bsp/dam/an/cb