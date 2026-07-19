Onda de mísseis deixa um morto na capital da Ucrânia

A capital ucraniana, Kiev, foi atingida, na madrugada deste domingo (19), por uma série de mísseis russos que deixaram ao menos um morto e 16 feridos, um dia após a Ucrânia lançar uma ofensiva de drones contra a Rússia.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunciou no X o lançamento de "mais de 40 mísseis de diferentes tipos, a maioria contra a capital", e detalhou que uma pessoa morreu e outras 16 ficaram feridas.

Segundo o exército, cerca de 25 dos mísseis eram balísticos, mais rápidos e difíceis de interceptar do que os drones ou mísseis de cruzeiro.

Moscou lança mísseis e drones contra a capital ucraniana quase diariamente desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A Rússia, que nega atacar a população civil, afirmou ter bombardeado instalações militares e centros logísticos em Kiev, além de infraestruturas portuárias utilizadas pelo Exército ucraniano na cidade de Odessa, no Mar Negro.

Os bombardeios noturnos ocorrem após um ataque com drones ucranianos contra dois centros logísticos deixar, no sábado (18), ao menos oito mortos no oeste da Rússia.

Neste domingo, um ataque ucraniano matou uma pessoa na região russa de Kursk, segundo o governo local.

Outra onda de drones atingiu o terminal do Caspian Pipeline Consortium, perto do porto russo de Novorosiisk, no Mar Negro, uma via estratégica para a exportação de petróleo.

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