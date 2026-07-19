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Incêndio queima 13 mil hectares a 100km ao norte de Madri

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/07/2026 11:50

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Um incêndio deflagrado, na quinta-feira (16), a cerca de 100 quilômetros ao norte de Madri devastou mais de 13 mil hectares e obrigou ao deslocamento de centenas de pessoas, informaram as autoridades locais neste domingo (19).

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"O incêndio florestal [do povoado] de La Mierla na província de Guadalajara (...) afeta mais de 700 pessoas", segundo o serviço de prevenção e extinção de incêndios de Castilla-La Mancha.

Este incêndio, que devasta em particular o Parque Nacional da Sierra Norte, não deixou vítimas até o momento, mas continua sendo qualificado como "difícil" pelas autoridades locais.

Cerca de 350 bombeiros e efetivos da Unidade Militar de Emergência (UME) estão mobilizados na área, com o apoio de 25 aeronaves, para tentar controlas as chamas, segundo reportou o centro de controle à imprensa.

O fogo começou em uma área florestal e montanhosa, que abriga espécies ameaçadas de águias, lobos e borboletas.

Este incêndio florestal se soma a outro que começou na quarta-feira (15), no nordeste do país, perto de Zaragoza, que já queimou cerca de 15 mil hectares.

A evolução destes dois incêndios é ainda mais preocupante, considerando que a Espanha se prepara para enfrentar sua terceira onda de calor a partir de terça-feira (21).

A Espanha acaba de sofrer um dos incêndios florestais mais mortais de sua história recente, que começou na região sul da Andaluzia em 9 de julho, provocando 13 mortes e devastando 7 mil hectares.

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mig/jmo/mmy/pb/rm-jc

Tópicos relacionados:

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