Mbappé se torna o maior artilheiro da história das Copas com 22 gols

Kylian Mbappé alcançou a marca de 22 gols em Copas do Mundo e superou o argentino Lionel Messi como o maior artilheiro da história do torneio, depois de marcar duas vezes na derrota da França por 6 a 4 para a Inglaterra na disputa do terceiro lugar neste sábado (18), em Miami.

Mbappé também lidera a artilharia desta edição do Mundial com dez gols, à frente dos oito de Messi, que tem 21 no total e ainda pode ultrapassar o capitão francês na corrida pela Chuteira de Ouro na final de domingo, entre Argentina e Espanha, em Nova Jersey.

No início do segundo tempo, o astro francês bateu o goleiro Dean Henderson com um chute rasteiro de pé esquerdo após receber um grande passe em profundidade de Michael Olise.

Mbappé repetiu a dose 18 minutos depois, após outra assistência de Olise, marcando seu segundo gol no jogo, o terceiro dos 'Bleus', que apesar da reação depois de irem para o intervalo perdendo por 4 a 0, não conseguiram evitar a derrota.

--- Maiores artilheiros da história da Copa do Mundo:

1. Kylian Mbappé (FRA) 22 gols em 22 jogos (desde 2018)

2. Lionel Messi (ARG) 21 gols em 33 jogos (desde 2006)

3. Miroslav Klose (ALE) 16 gols em 24 jogos (2002 a 2014)

4. Ronaldo (BRA) 15 gols em 19 jogos (1998 a 2006)

5. Gerd Müller (ALE) 14 gols em 13 jogos (1970 a 1974)

. Harry Kane (ING) 14 gols em 18 jogos (desde 2018)

7. Just Fontaine (FRA) 13 gols em 6 jogos (1958)

8. Pelé (BRA) 12 gols em 14 jogos (1958 a 1970)

9. Jürgen Klinsmann (ALE) 11 gols em 17 jogos (1990 a 1998)

. Sandor Kocsis (HUN) 11 gols em 5 jogos (1954)

. Cristiano Ronaldo (POR) 11 gols em 27 jogos (desde 2006)

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