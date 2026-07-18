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EUA lança novos ataques aéreos contra Irã

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Repórter
18/07/2026 19:58

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Os Estados Unidos lançaram, entre sábado e domingo (19), uma nova série de bombardeios contra o Irã, afirmando querer “punir” a morte de dois militares americanos na Jordânia, anunciou o exército dos EUA. 

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“As forças americanas começaram a realizar novos ataques aéreos contra o Irã por ordem do comandante em chefe”, escreveu o Comando Central dos EUA para o Oriente Médio no X. 

“Esses ataques têm como objetivo reduzir ainda mais a capacidade do Irã de ameaçar a navegação comercial no Estreito de Ormuz e punir rapidamente as forças do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica que lançaram ataques contra militares americanos na Jordânia na noite passada”, acrescentou.

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msp/mlm/cr/lb/ic

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