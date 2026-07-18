EUA lança novos ataques aéreos contra Irã

Os Estados Unidos lançaram, entre sábado e domingo (19), uma nova série de bombardeios contra o Irã, afirmando querer “punir” a morte de dois militares americanos na Jordânia, anunciou o exército dos EUA.

“As forças americanas começaram a realizar novos ataques aéreos contra o Irã por ordem do comandante em chefe”, escreveu o Comando Central dos EUA para o Oriente Médio no X.

“Esses ataques têm como objetivo reduzir ainda mais a capacidade do Irã de ameaçar a navegação comercial no Estreito de Ormuz e punir rapidamente as forças do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica que lançaram ataques contra militares americanos na Jordânia na noite passada”, acrescentou.

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