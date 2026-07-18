Marco Rubio pede que Cuba liberte 700 presos políticos

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, instou neste sábado (18) Cuba a libertar imediatamente mais de 700 presos políticos, depois que um notório artista dissidente cubano chegou a Miami após cinco anos na prisão.

O secretário de Estado confirmou em um comunicado a chegada aos Estados Unidos do artista Luis Manuel Otero Alcántara e acrescentou: "Pedimos a libertação imediata dos mais de 700 presos políticos injustamente detidos pelo regime".

"A comunidade internacional deve deixar de fazer vista grossa às violações de direitos humanos do regime cubano e se unir a nós para exigir o fim de sua repressão", afirmou Rubio.

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