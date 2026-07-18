Sheinbaum diz que comparecerá à final da Copa do Mundo porque há 'boa coordenação' com os EUA

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse neste sábado (18) que comparecerá à final da Copa do Mundo no domingo, em East Rutherford, Nova Jersey, como um sinal de "boa coordenação" com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Sheinbaum declarou na sexta-feira que assistiria à partida entre Argentina e a Espanha no MetLife Stadium, após um convite de Trump. A presidente havia optado anteriormente por não comparecer aos jogos realizados no México, incluindo a partida de abertura.

"É um sinal de boa coordenação e colaboração com o governo dos Estados Unidos", disse a presidente em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Sheinbaum disse que o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, também comparecerá.

Ela acrescentou que é importante que os líderes das nações anfitriãs da Copa do Mundo estejam presentes por razões diplomáticas.

O convite de Trump ocorre em meio à revisão do acordo de livre-comércio entre México, Estados Unidos e Canadá, assim como a tensões relacionadas ao combate ao crime organizado.

Embora Sheinbaum e Trump tenham conversado por telefone em várias ocasiões, este será o segundo encontro presencial entre eles. Os dois se encontraram anteriormente em dezembro de 2025, durante o sorteio da Copa do Mundo realizado em Washington.

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