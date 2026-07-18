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'Deveríamos ter te dado um final melhor', diz Mbappé a Deschamps nas redes sociais

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Repórter
18/07/2026 16:42

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"Deveríamos ter te dado um final melhor". Com essa mensagem, Kylian Mbappé prestou homenagem neste sábado (18) a Didier Deschamps, que vai se despedir do comando da seleção francesa após 14 anos no cargo, antes da disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 contra a Inglaterra.

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"Hoje é a sua última dança. Você, que tanto nos deu. Deveríamos ter te dado um final melhor, mas não conseguimos", escreveu o capitão dos 'Bleus' ao treinador em suas redes sociais.

"Colocar em palavras o que você contribuiu ao longo dos últimos 14 anos é muito difícil. Você foi fundamental na renovação desta equipe. Nem sempre as pessoas reconheceram sua grandeza, mas o tempo e a história garantirão que isso aconteça", acrescentou Mbappé, referindo-se às críticas que Deschamps recebeu durante anos por seu estilo de jogo, frequentemente considerado conservador demais.

O atacante do Real Madrid também quis expressar sua gratidão pessoal a 'DD' por ter lhe "dado a oportunidade de representar o país no maior palco durante tantos anos".

"Eu me sinto privilegiado por ter podido estar ao lado de uma das maiores lendas do nosso país, e guardo apenas excelentes lembranças de tudo o que vivemos e conquistamos juntos", afirmou Mbappé.

A França, derrotada por 2 a 0 pela Espanha na semifinal, vai enfrentar neste sábado a Inglaterra, que perdeu por 2 a 1 para a Argentina, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, em Miami.

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lh/msh/fbx/cl/mcd/cb/aam

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