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Bombardeios israelenses deixam 10 mortos em Gaza

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Repórter
18/07/2026 16:08

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Dez pessoas, entre elas um casal e três de seus filhos, morreram neste sábado (18) em bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, apesar do cessar-fogo acordado em outubro de 2025, informaram a Defesa Civil do território e um hospital.

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Os cinco membros da família morreram quando um apartamento foi atingido no noroeste da Cidade de Gaza, afirmou a Defesa Civil, um serviço de resgate que opera sob a autoridade do movimento islamista Hamas.

"O único sobrevivente da família é um menino que não estava na residência no momento do ataque", declarou Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil, à AFP.

O hospital Al Chifa, em Gaza, confirmou ter recebido os cinco corpos.

Uma porta-voz do exército israelense indicou que foi lançado um ataque na Cidade de Gaza para "atingir um terrorista do Hamas".

Outras três pessoas morreram em um ataque israelense contra um grupo de civis no bairro de Zeitun, na Cidade de Gaza, segundo a Defesa Civil, um balanço confirmado pelo hospital Al Chifa.

Fontes dos serviços de saúde informaram de outras duas pessoas mortas durante o dia em outros ataques israelenses no território.

Israel e Hamas se acusam mutuamente de violar o cessar-fogo no território devastado.

Ao menos 1.144 palestinos morreram, desde sua entrada em vigor em outubro de 2025, segundo o Ministério de Saúde do território, cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

Além disso, cinco soldados israelenses e um contratado que trabalhava para o Ministério da Defesa morreram no território palestino durante a trégua.

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str-jd/tq/pc/mr/rm/ic

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