Kimi Antonelli faz a pole position do GP da Bélgica de F1; Bortoleto é 8º

O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do Mundial de Fórmula 1, vai largar da pole position no Grande Prêmio da Bélgica, depois de ter sido o mais rápido na classificação disputada neste sábado (18), em Spa-Francorchamps.

O jovem de 19 anos brilhou no circuito mais longo da temporada (7,004 km): depois de liderar a segunda e terceira sessões de treinos livres, ele marcou o tempo de 1:44.361.

O holandês Max Verstappen, ajudado pelo vácuo de seu companheiro de Red Bull Isack Hadjar, terminou três décimos de segundo atrás de Antonelli e vai completar a primeira fila.

O britânico Lando Norris (McLaren) marcou o terceiro melhor tempo, mas vai largar em 13º porque foi punido com a perda de dez posições no grid devido à troca de motor.

Sendo assim, George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) formarão a segunda fila, à frente de Lewis Hamilton (Ferrari), quinto.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) ficou na oitava posição do grid, depois de passar para o Q3 pela terceira vez nesta temporada.

Ele originalmente marcou o nono melhor tempo, mas foi beneficiado pela punição a Norris. Além disso, Bortoleto superou seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, que largará em 14º.

Embora a vantagem de Antonelli sobre seus rivais tenha sido expressiva, com três décimos à frente de seu perseguidor mais próximo, os cinco pilotos seguintes ficaram dentro de uma margem de dois décimos, uma diferença muito pequena para um circuito tão longo.

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