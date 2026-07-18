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Oito mortos em ataque com drones ucranianos a centros logísticos na Ucrânia

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AFP
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Repórter
18/07/2026 11:38

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Um ataque com drones ucranianos contra dois centros logísticos deixou ao menos oito mortos na Rússia, enquanto o incêndio de um depósito de petróleo na região de Moscou levou à evacuação de uma maternidade, anunciaram as autoridades locais neste sábado (18).

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"Sete funcionários do turno da noite morreram quando drones inimigos atacaram um centro logístico" do gigante russo do comércio eletrônico Wildberries em Kotovsk, escreveu o governador da região, Evgueni Pervishov, no Telegram.

O bombardeio nesta pequena cidade do oeste da Rússia deixou também 24 feridos, acrescentou.

Outro depósito de Wildberries em Elektrostal, na região de Moscou, foi atingido pela queda de um drone, afirmou o governador Andrei Vorobyov, causando uma morte e 37 feridos.

Além disso, informou que houve um incêndio "em um depósito de petróleo" na vizinha Noginsk, no qual duas pessoas ficaram feridas e uma maternidade próxima precisou ser evacuada "por motivos de segurança".

Um jornalista da AFP observou, na manhã deste sábado, uma densa coluna de fumaça sobre este município e vários caminhões de bombeiros em direção a Moscou.

A região de Moscou foi alvo de mais de 370 drones durante a noite, segundo informou o prefeito da capital, Sergey Sobyanin.

"A maioria foi derrubada pelas defesas antiaéreas quando ainda estava longe. Sessenta e quatro drones inimigos foram destruídos ao se aproximarem de Moscou", acrescentou o funcionário no Telegram.

A Ucrânia intensificou seus ataques em território russo nos últimos meses, mirando especialmente infraestruturas logísticas relacionadas com hidrocarbonetos em uma tentativa de conter o financiamento do conflito iniciado pela Rússia em fevereiro de 2022.

"Foram atingidas duas grandes instalações logísticas -nas regiões de Moscou e Tambov, a mais de 500 e cerca de 700 quilômetros da linha de frente", declarou o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, no X.

Segundo detalhou, estes centros eram utilizados "para fornecer componentes sujeitos a sanções destinados à produção de drones e equipamentos de navegação".

Na Ucrânia, os ataques russos deixaram um morto e 13 feridos, anunciaram as autoridades locais.

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bur/tmt/am/arm-mvl-mmy/pb/rm-jc

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