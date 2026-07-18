STF nega visita de Milei a Bolsonaro em prisão domiciliar 

O Supremo Tribunal Federal negou neste sábado (18) a autorização para uma visita do presidente argentino, Javier Milei, ao ex-presidente Jair Bolsonaro na residência onde cumpre prisão domiciliar em Brasília, segundo a decisão obtida pela AFP.

Milei anunciou que participará em 25 de julho da convenção do Partido Liberal de Bolsonaro em São Paulo, onde se prevê a proclamação oficial da candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-mandatário preso por tentativa de golpe de Estado, segundo a imprensa brasileira.

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