Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

STF nega visita de Milei a Bolsonaro em prisão domiciliar 

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/07/2026 10:38

compartilhe

SIGA

O Supremo Tribunal Federal negou neste sábado (18) a autorização para uma visita do presidente argentino, Javier Milei, ao ex-presidente Jair Bolsonaro na residência onde cumpre prisão domiciliar em Brasília, segundo a decisão obtida pela AFP. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Milei anunciou que participará em 25 de julho da convenção do Partido Liberal de Bolsonaro em São Paulo, onde se prevê a proclamação oficial da candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-mandatário preso por tentativa de golpe de Estado, segundo a imprensa brasileira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ll/mr/jc

Tópicos relacionados:

eleicoes politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay