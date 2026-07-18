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Primeiro foguete 'privado' indiano lançado com sucesso

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Repórter
18/07/2026 10:15

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O primeiro foguete de fabricação privada na história da conquista espacial indiana foi lançado com sucesso neste sábado (18) a partir do centro espacial de Sriharikota, no sul do país, anunciou sua fabricante Skyroot. 

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Com 23 metros de altura, o lançador "Vikram 1" decolou às 12h05 locais (3h35 em Brasílila) e em pouco mais de 15 minutos atingiu sua órbita operacional, a 450 quilômetros, sem contratempos. 

O novo foguete foi projetado para enviar satélites de 350 quilos à órbita baixa. Para este voo inaugural, foi equipado com dispositivos de demonstração desenvolvidos por microempresas indianas. 

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, celebrou o marco na rede social X. "A participação crescente do setor privado abre novas fronteiras e acelera a inovação", afirmou. 

O país mais populoso do planeta — um bilhão e quinhentos milhões de habitantes — tem grandes ambições espaciais. 

Modi anunciou sua intenção de fazer com que um indiano caminhe na Lua até 2040. Seu governo abriu em 2020 o acesso ao espaço para empresas privadas. 

Mais de 400 microempresas dividem atualmente esse mercado, cujo volume de negócios é estimado em 8 bilhões de dólares (40 bilhões de reais).

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ash-bb/pa/adr/pb/mmy/jc

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