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Iraque e EUA assinam 48 acordos, a maioria sobre petróleo

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Repórter
18/07/2026 09:04

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O Iraque assinou 48 acordos e parcerias com empresas americanas, principalmente petroleiras, durante a visita de seu primeiro-ministro, Ali al Zaidi, aos Estados Unidos, anunciou neste sábado (18) o seu gabinete. 

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País rico em petróleo, o Iraque tenta virar a página de décadas de violência, mas continua sofrendo com infraestruturas e serviços públicos deficientes, além de uma corrupção endêmica. Também precisa relançar sua economia, fortemente afetada pela guerra no Oriente Médio. 

Foram mencionadas em particular parcerias entre os ministérios da Energia e do Petróleo e a ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell e Halliburton. O Iraque também assinou um acordo com a Starlink para permitir o desenvolvimento de sua rede de internet via satélite, segundo a mesma fonte. 

O gabinete do primeiro-ministro confirmou a assinatura, já mencionada pelos Estados Unidos, de um acordo destinado a reabilitar um oleoduto entre o Iraque e a Síria e assim abrir uma nova rota estratégica para o transporte de petróleo, em plena retomada das hostilidades entre Teerã e Washington. 

O ex-empresário, que chegou ao poder com o apoio do presidente americano, comprometeu-se a dinamizar a frágil economia de seu país, que depende fortemente de suas exportações de petróleo (90% de suas receitas). 

Ele também está sob pressão para desarmar os grupos iraquianos pró-Irã, acusados por centenas de ataques contra infraestruturas americanas no Iraque durante a guerra no Oriente Médio, desencadeada pelos bombardeios israelenses-americanos contra o Irã no fim de fevereiro.

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rh/mdh/hme/pb/mab/jc

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