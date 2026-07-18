Ataque de drones ucranianos deixa 7 mortos e 24 feridos na Rússia

Um ataque de drones ucranianos contra um centro logístico de uma pequena cidade do oeste da Rússia deixou ao menos sete mortos e 24 feridos, anunciou neste sábado (18) o governador da região.

“Sete funcionários do turno da noite foram mortos quando drones inimigos atingiram um centro logístico da Wildberries”, o gigante local do setor, escreveu no Telegram o governador Evguéni Pervyshov, acrescentando que o ataque, ocorrido em Kotosvk, também deixou 24 feridos.

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