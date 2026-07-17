EUA afirma ter atacado infraestruturas militares e depósitos de armas no Irã
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O Exército dos Estados Unidos afirmou, nesta sexta-feira (17), ter bombardeado vários alvos militares e depósitos subterrâneos de armas no Irã, durante a sétima noite consecutiva de ataques contra o país.
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O comando militar americano para o Oriente Médio (Centcom) detalhou na rede social X que atingiu “locais de vigilância, infraestruturas logísticas militares, depósitos subterrâneos de armas e meios marítimos”, sem mencionar alvos civis, como acusa o Irã.
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bur-roc/am/cjc/arm/ic