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Internacional

EUA afirma ter atacado infraestruturas militares e depósitos de armas no Irã

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/07/2026 23:20

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O Exército dos Estados Unidos afirmou, nesta sexta-feira (17), ter bombardeado vários alvos militares e depósitos subterrâneos de armas no Irã, durante a sétima noite consecutiva de ataques contra o país. 

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O comando militar americano para o Oriente Médio (Centcom) detalhou na rede social X que atingiu “locais de vigilância, infraestruturas logísticas militares, depósitos subterrâneos de armas e meios marítimos”, sem mencionar alvos civis, como acusa o Irã.

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bur-roc/am/cjc/arm/ic

Tópicos relacionados:

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