Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

FMI libera US$ 346 milhões à Venezuela para plano de reconstrução após terremotos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/07/2026 22:44

compartilhe

SIGA

A Venezuela ganhou acesso a 346 milhões de dólares (1,77 bilhão de reais) do Fundo Monetário Internacional (FMI), recursos que eram mantidos bloqueados, para destiná-los à reconstrução das zonas afetadas pelos terremotos de 24 de junho, informou nesta sexta-feira (17) a presidente interina, Delcy Rodríguez. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O país possui no organismo 3,568 bilhões em direitos especiais de saque (DES), que equivalem a aproximadamente US$ 5,1 bilhões (R$ 26,07 bilhões), que permaneciam bloqueados devido ao não reconhecimento, por parte do FMI, de Nicolás Maduro como presidente.

“Isto permitirá apoiar as famílias afetadas em moradia, infraestrutura, serviços públicos essenciais, entre outras necessidades”, afirmou Rodríguez em comunicado publicado no Telegram.

O FMI e o Banco Mundial anunciaram em abril a retomada de suas relações com a Venezuela, congeladas desde 2019, depois que os Estados Unidos derrubaram Maduro em uma incursão militar em janeiro.

Rodríguez, que era vice-presidente de Maduro, governa sob forte pressão dos Estados Unidos e vem promovendo reformas legais para permitir investimentos privados em setores como petróleo, mineração e gás.

O vice-presidente setorial de Economia e Finanças da Venezuela, Calixto Ortega Sánchez, reuniu-se com a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, no fim de maio. A última vez que as autoridades monetárias e financeiras venezuelanas se reuniram formalmente com uma missão do Fundo havia sido em 2004.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

afc/lp/cjc/ic

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua narcotrafico venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay