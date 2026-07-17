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Guarda Revolucionária do Irã diz que deteve quatro navios que tentavam cruzar Ormuz

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AFP
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Repórter
17/07/2026 20:22

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A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, anunciou neste sábado (18, data local) que deteve quatro embarcações que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz, cuja navegação foi declarada fechada por Teerã.

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"Nas últimas horas, quatro embarcações infratoras, apoiadas pelo exército terrorista dos Estados Unidos, tentaram atravessar o Estreito de Ormuz, e as quatro foram detidas imediatamente durante uma operação conjunta com mísseis e drones", afirmou a força de elite iraniana, em comunicado reproduzido no Telegram pela televisão estatal.

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bur/roc/am/cr/am

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